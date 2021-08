Stand: 28.08.2021 10:52 Uhr Oldenburg sucht die schnellste Schnecke

Rund 20 Schnecken treten am Sonnabend ab 18 Uhr bei einem Wettkampf in Oldenburg gegeneinander an. Die Weichtiere mit Haus sollen eine Strecke von 33 Zentimetern zurücklegen, wie eine Sprecherin des Internationalen Filmfestes Oldenburg sagte. Das Motto des Filmfestes: "Fast and Furious - Back to Culture". Die schnellste Schnecke gewinnt einen Salat im Pokal und eine Dauerkarte für das Festival, die wohl eher die Person interessieren dürfte, die die Schnecke ins Rennen geschickt hat. Im Anschluss an das Schneckenrennen zeigen die Organisatoren den Film "Kleine Schnecke, großer Traum", für den es rund 40 Plätze gibt.

Das Filmfest mit dem Schwerpunkt auf dem Bereich Independent Film startet am 15. September und hat Weltpremieren und Debütfilme im Programm. Wegen der Corona-Pandemie sind die Plätze in den Kinos begrenzt, Filme können per Stream auch vom heimischen Wohnzimmer aus gesehen werden. Interessierte brauchen Tickets.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.08.2021 | 15:00 Uhr