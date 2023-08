Stand: 22.08.2023 10:36 Uhr Oldenburg setzt erstes Wasserstoff-Müllfahrzeug ein

Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Oldenburg hat seine Fahrzeugflotte um ein neues Müllfahrzeug erweitert. Es wird mit zwei Brennstoffzellen und vier Wasserstofftanks betrieben. Wasserstoff gilt nach Angaben der Stadt im Gegensatz zur Elektrobatterie als klimaneutral, wenn er aus erneuerbaren Energien über Elektrolyse erzeugt wird. Falls sich der Einsatz bei der Tourenplanung bewährt, will der Abfallwirtschaftsbetrieb in den nächsten Jahren den Bestand an wasserstoffbetriebenen Müllsammelfahrzeugen erhöhen. Die Kosten betragen pro Fahrzeug rund eine Million Euro. Ein herkömmliches Abfallsammelfahrzeug kostet um die 300.000 Euro.

