Stand: 29.12.2020 15:42 Uhr Oldenburg meldet rund 1.000 Verfahren wegen Corona-Verstößen

In Oldenburg sind seit März 2020 etwa 1.000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen eingeleitet worden. Insgesamt summierten sich die Bußgelder auf knapp 80.000 Euro, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. In 315 Fällen wurde demnach bisher ein Bußgeld festgesetzt. Etwa 200 Mal handelte es sich um Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen. Die weitaus überwiegende Anzahl der Oldenburger halte sich aber an die Vorgaben, heißt es in der Mitteilung. Laut Bußgeldkatalog des Landes zahlen Verweigerer eines Mund-Nasen-Schutzes ein Bußgeld von 100 bis 150 Euro. Die Teilnahme an unerlaubten Versammlungen kann bis zu 3.000 Euro kosten. In der Region Hannover wurden bislang rund 500.000 Euro an Corona-Bußgeldern eingenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2020 | 17:00 Uhr