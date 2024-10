Stand: 01.10.2024 07:04 Uhr Oldenburg führt Tempo-30-Zone in der Innenstadt ein

In der Stadt Oldenburg darf auf den Hauptstraßen in der Innenstadt bald nur noch Tempo 30 gefahren werden. Damit soll die Lautstärke in dem Gebiet massiv gesenkt werden. Die Umstellung soll ab 2025 passieren, parallel zum Fahrplanwechsel der Oldenburger Verkehrsbetriebe VWG, wie die Stadt mitteilte. Die VWG kritisiert die Maßnahmen: Ihrer Ansicht nach könnten die Kosten für den ÖPNV steigen, wenn die Busse länger unterwegs sind. Auch in anderen Städten in Niedersachsen gibt es Pläne, in Zukunft möglicherweise Tempo-30-Zonen einzusetzen, unter anderem in Osnabrück und der Region Hannover. Zuletzt haben sich Bund und Länder auf ein Gesetzesvorhaben geeinigt, das Kommunen mehr Spielraum für die Einrichtung von Busspuren und Tempo-30-Zonen geben soll. Eine bundesweite Initiative, die von Dutzenden Städten in Niedersachsen mit gegründet wurde, setzt sich schon seit längerer Zeit dafür ein, dass Städte die Geschwindigkeitsbegrenzung leichter ausweisen können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg Straßenverkehr