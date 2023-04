Stand: 06.04.2023 10:58 Uhr Oldenburg: Zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Nach Verkehrsunfällen in Oldenburg sind am Mittwoch zwei Radfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Im ersten Fall überquerte ein 85-jähriger Mann mit seinem Fahrrad eine Straße in der nicht für ihn zugelassenen Fahrtrichtung. Ein 90-jähriger Autofahrer übersah ihn beim Abbiegen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 85-jährige Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Gegen beide Beteiligte leitete die Polizei Ermittlungen ein. Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 40-jähriger Radfahrer bei einem weiteren Unfall. Er kollidierte mit einem 45-jährigen Pedelec-Fahrer, der aus einer Grundstücks-Einfahrt herausfuhr und dabei die Vorfahrt des Radfahrers missachtete. Die Polizei ermittelt nun gegen den Pedelec-Fahrer. Sie bittet Unfallzeugen sich unter der Telefonnummer (0441)790-41 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.04.2023 | 13:30 Uhr