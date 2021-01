Stand: 14.01.2021 08:09 Uhr Oldenburg: Zwei Menschen nach Brand in Klinik eingeliefert

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oldenburg sind zwei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Laut einem Sprecher wurde das Feuer in der Nacht zu Donnerstag durch einen technischen Defekt an einer Waschmaschine ausgelöst. Demnach stand das Gerät in deiner Küche, wo sich das Feuer rasant ausbreitete. Die Einsatzkräfte brauchten zwei Stunden, um den Brand zu löschen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

