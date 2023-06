Stand: 11.06.2023 12:42 Uhr Oldenburg: Vier Unbekannte verletzen 34-Jährigen mit Messer

In Oldenburg ist ein 34-Jähriger am Samstag Opfer eines Raubes geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gab der Mann an, gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts von vier Personen mit einem Messer bedroht worden zu sein. Man habe ihm alle Wertgegenstände abgenommen und ihn mit dem Messer verletzt. Die Schnittwunden am Arm des Opfers wurden laut Polizei im Krankenhaus behandelt.

