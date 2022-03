Stand: 20.03.2022 18:15 Uhr Oldenburg: Verkehrsunfall mit sechs Autos - drei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oldenburg sind am Sonntag drei Personen verletzt und sechs Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer offenbar ein Stoppschild übersehen und war ungebremst auf eine Kreuzung gefahren. Ein 64-Jähriger aus Leer konnte mit seinem Wagen nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Auto des 44-Jährigen, in dem neben der Beifahrerin auch drei Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren saßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 64-Jährigen in vier parkende Pkw geschleudert. Während die Kinder nach Polizeiangaben unverletzt blieben, wurden die beteiligten Erwachsenen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 40.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2022 | 06:30 Uhr