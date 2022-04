Stand: 08.04.2022 10:22 Uhr Oldenburg: Unbekannte greifen Radfahrer an

In Oldenburg ist in der Nacht zu Freitag ein Radfahrer von Unbekannten verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige gegen Mitternacht mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Alexanderstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Einmündung in den Bürgerbuschweg seien drei Männer aufgetaucht und hätten dem 18-Jährigen gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er vom Rad stürzte. Als der Oldenburger auf dem Boden lag, sei er von den Angreifern mehrmals getreten worden, unter anderem auch gegen den Kopf. Dem 18-Jährigen sei es dann gelungen, mit seinem Fahrrad in den Bürgerbuschweg zu flüchten. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0441) 790 41 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.04.2022 | 13:30 Uhr