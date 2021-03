Stand: 05.03.2021 14:57 Uhr Oldenburg: Stadt halbiert Gebühren für Außengastronomie

Gastronomen in Oldenburg brauchen nur noch die Hälfte an Gebühren für die Außengastronomie zahlen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Stadt Oldenburg habe die Sondernutzungsgebühren für die Freiluft-Saison von April bis Oktober halbiert, so Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD). Damit wolle die Stadt die von der Corona-Krise besonders stark betroffenen gastronomischen Betriebe unterstützen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.03.2021 | 13:30 Uhr