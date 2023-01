Stand: 05.01.2023 10:01 Uhr Oldenburg: Spendenaktion listet verspeisten Grünkohl auf

Oldenburg nennt sich stolz Kohltour-Hauptstadt. So kürzt die Stadt jedes Jahr in Berlin eine Politikerin oder einen Politiker zur Grünkohlmajestät. Jetzt dreht sich auch eine Spendenaktion um das Traditions-Gemüse. Für den guten Zweck zählt ein "Grünkohl-Barometer" die verspeisten Portionen. Dazu kann man auf einer Internetseite eintragen, wie viele Portionen Grünkohl man gegessen hat. Von der Aktion profitieren Bedürftige der Stadt. Je weiter der Grünkohl-Zähler steigt, desto mehr Grünkohl-Gerichte sponsern bekannte Fleischereien und Restaurants der Oldenburger Tafel. Pro 20.000 gegessenen Portionen gehen jeweils 100 Grünkohl-Gerichte an die Tafel. Das Ziel sind 100.000 verkaufte Portionen für damit 500 gespendete Portionen. Im Moment steht das Barometer bei knapp 12.000.

