Stand: 30.06.2023 12:28 Uhr Oldenburg: Schwerer Unfall in Parkhaus - Auto stürzt in die Tiefe

In Oldenburg ist eine Autofahrerin mit ihrem Pkw am Freitagvormittag aus einem Parkhaus am Rand der Fußgängerzone gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die ältere Frau auf dem vierten Parkdeck rangiert und dabei offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Pkw durchbrach die Begrenzungsmauer des Parkhauses am Waffenplatz und stürzte auf die Straße. Die Fahrerin erlitt schwerste Verletzungen und wird derzeit noch am Unfallort medizinisch versorgt, wie die Beamten weiter mitteilten.

