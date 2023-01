Stand: 25.01.2023 21:49 Uhr Oldenburg: Schleimpilz Blob kriecht durch Botanischen Garten

Im Tropenhaus des Botanischen Gartens der Universität Oldenburg ist ein Schleimpilz entdeckt worden. Der Blob - wie der Schleimpilz in Anlehnung an einen Horrorfilm auch genannt wird - hat seit der Entdeckung am Montag seine erste Position vollständig verlassen, erklärt Bernhard von Hagen, Kurator des Botanischen Gartens. "Ein Schleimpilz kann kriechen, er kann schmecken und er kann sich entscheiden", sagte von Hagen. Er finde so auch kurze Wege durch ein Labyrinth. Die Zellmasse könne durch aderähnliche Gebilde nach vorne wandern. Die Bezeichnung "Pilz" sei dem Kurator zufolge irreführend, da Physarum polycephalum - so der botanische Name - aus einer eigenen Entwicklungslinie entstanden sei. Der Schleimpilz bestehe aus vielen Millionen Zellkernen, die von einer einzelnen Amöbe stammten.

