Oldenburg: Schiff rammt Eisenbahnbrücke

Ein Frachtschiff hat in Oldenburg eine Eisenbahnklappbrücke über die Hunte beim Durchfahren gerammt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei wurde das Führerhaus des Schiffs erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache der Kollision am späten Donnerstagabend ist noch unklar. Der Zugverkehr zwischen Oldenburg und Bremen wurde vorübergehend gesperrt. Reisende mussten in Busse umsteigen. Am Morgen wirkt sich die Kollision noch auf die Nordwestbahn RE 18 aus. Die Züge fahren mit einem verminderten Platzangebot. Bei der Deutschen Bahn läuft der Zugverkehr mittlerweile wieder normal.

