Stand: 05.10.2020 11:20 Uhr Oldenburg: Radfahrerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bei einem Unfall in Oldenburg ist am Montagmorgen eine 53-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde sie an einer Kreuzung von einem Pkw erfasst. Der 58-jährige Autofahrer soll die Vorfahrt der Frau missachtet haben. Die 53-Jährige stürzte bei der Kollision und musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

