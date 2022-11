Stand: 11.11.2022 11:16 Uhr Oldenburg: Polizeihund erschnüffelt mutmaßlichen Einbrecher

Die Polizei in Oldenburg hat nach einem Einbruch einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht, nachdem ein Diensthund die Fährte aufgenommen hatte. Bereits am Mittwoch war ein Mann dabei beobachtet worden, wie er in ein Haus einbrach. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten die Beamten vor Ort eine Jacke und andere Kleidungsstücke, die der Einbrecher offenbar zurückgelassen hatte. Mithilfe der Kleidung nahm der Diensthund die Spur auf. Der Hund führte die Beamten über mehrere Straßen bis in den ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Direkt vor einer Wohnungstür trafen die Polizisten einen 31-jährigen Oldenburger an. Nun soll ermittelt werden, ob dieser Mann den Einbruch begangen hat.

