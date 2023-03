Stand: 09.03.2023 08:45 Uhr Oldenburg: Polizei nimmt gesuchten Mann fest

Die Bundespolizei hat am Oldenburger Hauptbahnhof einen 22-jährigen Mann festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizisten kontrollierten den Mann am frühen Donnerstagmorgen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt worden war. Wie die Polizei mitteilt, habe der 22-Jährige deshalb noch 400 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßen müssen. Da er die Strafe nicht zahlen konnte, muss er nun ins Gefängnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.03.2023 | 08:30 Uhr