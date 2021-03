Stand: 29.03.2021 08:06 Uhr Oldenburg: Polizei muss mehrere Autotuner-Treffen auflösen

Die Polizei in Oldenburg ist am Wochenende wegen mehrerer Treffen der Autotuning-Szene im Dauereinsatz gewesen. Von Freitagabend bis Sonntagnacht mussten die Beamten in der Stadt und der Region immer wieder ausrücken, um nicht erlaubte Zusammenkünfte mit Dutzenden Fahrzeugen aufzulösen. Anwohner berichteten unter anderem von aufheulenden Motoren und grundlosem Hupen. Die Polizei kontrollierte die Halter und erteilte immer wieder Platzverweise. Zwei Fahrer erhielten Anzeigen.

