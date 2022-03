Oldenburg: Patientenmörder Högel erneut als Zeuge befragt Stand: 24.03.2022 10:49 Uhr Das Oldenburger Landgericht hat den verurteilten Patientenmörder Niels Högel erneut als Zeugen vernommen. Der Prozess soll klären, ob frühere Vorgesetzte gegebenenfalls eine Mitschuld an den Taten trifft.

Das Gericht befragte den 45-Jährigen zu Morden an Patientinnen und Patienten, für die er bereits verurteilt wurde. Damaligen Vorgesetzten des ehemaligen Krankenpflegers wird Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise versuchter Totschlag jeweils durch Unterlassen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Morde Högels in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst mit an "Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" hätten verhindert werden können.

VIDEO: Niels Högel sagt vor Gericht gegen ehemalige Vorgesetzte aus (3 Min)

Mehr als 40 Verhandlungstage sind angesetzt

Angeklagt sind drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und ein ehemaliger Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Högel war 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er verbüßt seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Der Prozess findet in den Weser-Ems-Hallen statt und hat am 17. Februar begonnen. Insgesamt sind 42 Verhandlungstage angesetzt.

