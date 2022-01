Stand: 09.01.2022 10:19 Uhr Oldenburg: Passanten retten unterkühlten Radfahrer aus Graben

Passanten haben einem 74-jährigen Radfahrer mutmaßlich das Leben gerettet, wie die Polizei in Oldenburg mitteilte. Die zwei Frauen und zwei Männer hatten den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag auf dem Radweg ein herrenloses Fahrrad liegen sehen und den Graben abgesucht. Dabei entdeckten sie den hilflosen 74-Jährigen, der vermutlich gegen eine Laterne geprallt war. Polizei und Ersthelfenden gelang es schließlich, den leicht am Kopf verletzten und stark unterkühlten Mann mithilfe eines Seils aus dem morastigen Graben zu ziehen. Es ist unklar, wie lange der Senior dort zuvor bei einer Außentemperatur von 1 Grad Celsius ausharren musste.

