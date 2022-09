Stand: 01.09.2022 11:41 Uhr Oldenburg: Mann hebt Geld ab und wird überfallen

Ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Aurich ist in der Nacht zu Donnerstag in Oldenburg nach dem Geldabheben überfallen worden. Als er die Sparkasse in der Langen Straße gegen 23.30 Uhr Richtung Fußgängerzone verließ, überfielen ihn drei Unbekannte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann weigerte sich demnach, das Geld herauszugeben. Es sei zu einem Gerangel gekommen. Dabei sei eine Plastiktüte, die der 34-Jährige bei sich trug, zerrissen. Die Täter nahmen daraus eine Stange Zigaretten an sich, die der Mann zuvor gekauft hatte, und flüchteten in Richtung Staulinie. Das abgehobene Geld erbeuteten sie nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt unter der Telefonnummer (0441) 790 4115 Hinweise entgegen.

