Oldenburg: Mann greift Polizist mit Messer an Stand: 27.05.2022 11:30 Uhr In Oldenburg hat ein 36-Jähriger seinen Nachbarn mit einem Messer bedroht und einen Polizisten angegriffen. Er ist derzeit in einer Psychiatrie untergebracht.

Die Polizei rückte am Donnerstagvormittag in dem Wohnhaus im Stadtteil Kreyenbrück an, weil sich ein Randalierer gewaltsam Zutritt zu einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses verschafft und den Bewohner der Wohnung mit einem Messer bedroht hatte. Dieser war daraufhin über seinen Balkon geflüchtet und hatte die Polizei alarmiert.

Schutzweste bewahrt vor lebensgefährlicher Verletzung

Die Polizei spürte den 36-jährigen Randalierer, der ebenfalls in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses wohnt, im Keller des Hauses auf. Hier bedrohte der Mann die Polizei mit dem Messer und stach dann einem der Polizisten in den Oberkörper. Da der Beamte eine Schutzweste trug, wurde er durch den Angriff nicht lebensgefährlich verletzt.

Polizist im Krankenhaus behandelt

Die Polizei überwältigte den Mann schließlich und nahm ihn vorläufig fest. Bei der Festnahme biss der 36-Jährige den Polizisten mehrfach in den Arm - der Beamte musste deswegen anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Tatverdächtige wurde bei der Festnahme ebenfalls verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg und einem Arzt wurde der 36-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Totschlags und tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten.

