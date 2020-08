Stand: 27.08.2020 11:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oldenburg: Mann gesteht Mord an Urgroßmutter

Zum Auftakt eines Mordprozesses am Oldenburger Landgericht hat der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, Ende Februar seine Urgroßmutter in ihrer Wohnung umgebracht zu haben, um an Geld zu kommen. Vor Gericht beschrieb er detailliert, wie er zunächst versuchte, die 88-Jährige mit einem Seil zu strangulieren und wie er sie dann mit heftigen Schlägen gegen den Kopf tötete.

Geld für "Abschiedstour"

Nach der Tat nahm der Mann die Bankkarte und hob Geld vom Konto seiner Urgroßmutter ab, um nach eigenen Worten eine "Abschiedstour" vor einem Suizid zu finanzieren. Der Richter betonte, er habe selten einen Angeklagten erlebt, der von Anfang an die Dinge so klar benannt und geschildert habe. "Das lässt mich auch etwas ratlos zurück", sagte er. "Weil es unklar und unbegreiflich ist, warum ein Mensch sein Leben verlieren musste wegen einer Abschiedstour."

Kamera filmt Angeklagten vor Bankautomat

Die Polizei kam dem 21-Jährigen auf die Spur, nachdem Kameras ihn dabei gefilmt hatten, wie er an einem Bankautomaten Geld mit einer EC-Karte der 88-Jährigen abhob. Die Seniorin war tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden, nachdem der Vermieter die Polizei verständigt hatte.

