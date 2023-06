Stand: 14.06.2023 11:04 Uhr Oldenburg: Lkw steckt unter Brücke fest und blockiert Gleise

An einer Bahn-Baustelle in Oldenburg ist ein Lastwagen unter einer Behelfsbrücke stecken geblieben. Das Fahrzeug kam zwar wieder frei, stand aber zeitweise auf den Bahnschienen, so dass ein Zug anhalten musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dieser Stopp war nur möglich, weil die Züge in diesem Baustellenbereich ohnehin langsam fahren müssen. Die Höhenkontrolle, die den Lkw-Fahrer vor der niedrigen Brücke hätte warnen sollen, hatte der Fahrer offenbar ignoriert. Eine kürzlich installierte Lichtschranke hatte nach Zeugenaussagen weder optischen noch aktustischen Alarm ausgelöst. An einer mechanischen Barriere kurz vor der niedrigen Brücke sei der Lkw-Fahrer einfach auf der Gegenfahrbahn vorbeigefahren. Gegen den 53-Jährigen wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

