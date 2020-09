Stand: 25.09.2020 11:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oldenburg: Leiche in Fluss entdeckt

Zwei Frauen haben am Freitagmorgen in Oldenburg eine Leiche in dem kleinen Fluss Haaren entdeckt. Dies teilte die Polizei mit. Bei dem Toten handele es sich um einen 41-Jährigen aus dem Landkreis Cloppenburg, sagte ein Sprecher. Die Polizei hat nach ersten Untersuchungen ein Fremdverschulden ausgeschlossen und vermutet einen Unfall. Die genaue Todesursache soll mit einer Obduktion geklärt werden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.09.2020 | 13:30 Uhr