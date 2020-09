Stand: 01.09.2020 09:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oldenburg: Landwirte protestieren mit Treckerdemo

Zahlreiche Landwirte aus dem Nordwesten sind am Montagabend laut hupend durch die Oldenburger Innenstadt gefahren. Nach Polizeiangaben waren 64 Traktoren unterwegs. Sie waren aus den Landkreisen Oldenburg, Wesermarsch, Ammerland und Friesland angereist. Mit der Treckerdemo solidarisierten sich die Landwirte mit Kollegen, die in Koblenz gegen die EU-Agrarpolitik demonstrierten. Sie kritisieren die pauschalen Auflagen für mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.09.2020 | 07:30 Uhr