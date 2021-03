Stand: 18.03.2021 11:33 Uhr Oldenburg: Küchenbrand durch Kaffeemaschine?

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in Oldenburg sind am Mittwochnachmittag fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie vermutet einen technischen Defekt an oder in der Nähe der Kaffeemaschine. Neben einem 38-jährigen Bewohner wurden vier weitere Personen aus dem Haus mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.03.2021 | 09:30 Uhr