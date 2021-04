Stand: 12.04.2021 11:02 Uhr Oldenburg: Klinikpersonal protestiert für bessere Schlüssel

OIdenburger Krankenhausbeschäftigte beteiligen sich am Mittag an einem bundesweiten Protest. Bei der Verdi-Aktion fordern die Beschäftigten der Kliniken unter anderem erneut mehr Personal. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern seien am Ende ihrer Kräfte, sagt der Betriebsrat des Klinikums Oldenburg, Nils Lotze.

