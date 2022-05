Stand: 24.05.2022 07:42 Uhr Oldenburg: Klima-Aktivistinnen kleben sich auf Straße fest

In Oldenburg haben sich am Montagabend drei Klima-Aktivistinnen mit Kleber auf eine Kreuzung nahe der Innenstadt geklebt. Sie sollen zur Gruppe "Letzte Generation" gehören. Mit der Aktion wollten die Demonstrantinnen nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass in der Nordsee nicht weiter nach Öl gebohrt werden soll. Die Polizei konnte die drei Aktivistinnen schnell und unverletzt von der Fahrbahn lösen. Der Protest sorgte für Probleme im Stadtverkehr.

Weitere Informationen Klima-Aktivisten lassen Luft aus SUV-Autoreifen Das Ziel waren Geländewagen in Hannovers Stadtteil List. In den Bekennerschreiben: Kritik an spritfressenden Autos. (04.05.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.05.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz