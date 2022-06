Stand: 27.06.2022 14:42 Uhr Oldenburg: Jugendliche prügeln und versprühen Pfefferspray

Am Hauptbahnhof in Oldenburg ist es laut Bundespolizei am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gekommen. Nach Zeugenaussagen sollen sie sich am Bahnsteig geprügelt und auch Pfefferspray eingesetzt haben. Als die Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei ankamen, fanden sie jedoch keine Jugendlichen mehr vor, wie die Beamten in einer Mitteilung am Montag erklärten. Einige seien in eine Nordwestbahn gestiegen, in Richtung Wilhelmshaven gefahren und hätten dort ihren Streit fortgesetzt. Der Polizei zufolge gaben Mitreisende an, dass kurz vor dem Halt in Rastede erneut Pfefferspray zum Einsatz kam. Eine Streife konnte neun der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren am Bahnhof in Rastede stellen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren ein. Vom Pfefferspray betroffene Mitreisende wurden am Gleis von Rettungskräften betreut, ein Mann kam ins Krankenhaus.

