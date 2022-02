Stand: 21.02.2022 08:06 Uhr Oldenburg: Illegales Autorennen vor Augen der Polizei

Die Polizei hat am Sonntagmorgen im Stadtgebiet Oldenburg zwei Autofahrer gestoppt, die sich mutmaßlich ein verbotenes Autorennen geliefert hatten. Laut Polizeiangaben warteten die Fahrzeuge der beiden 20- und 28-Jährigen am Pferdemarkt direkt vor einem Streifenwagen an einer Ampel. Als sie auf Grün sprang, seien sie mit quietschenden Reifen losgerast und sollen dann mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein. Gegen die beiden Männer werde nun wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen ermittelt, hieß es weiter. Zudem beschlagnahmten die Beamten die Führerscheine.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.02.2022 | 07:30 Uhr