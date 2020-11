Stand: 23.11.2020 08:43 Uhr Oldenburg: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Brandstifter

Das Amtsgericht Oldenburg hat einen Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Brandstifter erlassen. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der 30-Jährige am 14. November in Oldenburg drei Altpapiercontainer und eine Mülltonne in Brand gesetzt haben. Durch die Feuer wurden eine Hausfassade und ein Holzschuppen beschädigt. Polizeibeamte trafen den Verdächtigen in unmittelbarer Nähe der Tatorte an.

