Stand: 03.09.2020 16:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oldenburg: Großaufgebot kontrolliert Maskenpflicht

Im Großraum Oldenburg haben am Mittwoch rund 240 Polizeibeamte im öffentlichen Nahverkehr das Einhalten der Maskenpflicht kontrolliert. Nach Angaben einer Sprecherin war vielen Fahrgästen nicht klar, dass die Mund-Nasen-Bedeckung auch schon beim Warten an den Haltestellen getragen werden muss. In 13 Fällen waren Menschen nicht einsichtig und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Die überwiegende Zahl der Fahrgäste sei aber verständnisvoll gewesen.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.09.2020 | 17:00 Uhr