Oldenburg: Gestohlenes Auto aus Tweelbäker See geborgen

Eine Tauchergruppe der Polizei hat am Dienstag ein gestohlenes Auto aus dem Tweelbäker See in Oldenburg geborgen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 25 Jahre alte Halterin ihr Auto bereits Mitte Juni als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen führten zum See in Oldenburg - auch wenn die Umstände laut Polizei noch nicht geklärt sind. Am Dienstag konnten die Taucher den Wagen der 25-Jährigen tatsächlich in achteinhalb Metern Tiefe auffinden. Er konnte mit einem Kran geborgen werden. Die Polizei ermittelt nun weiter, wer das Auto versenkt hat.

