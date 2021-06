Klinikum Oldenburg: Baby durch Milchpulver-Keim gestorben Stand: 22.06.2021 14:52 Uhr Ein frühgeborenes Baby ist im Klinikum Oldenburg an verunreinigter Milchpulvernahrung gestorben. Ein weiteres Frühchchen ist schwer erkrankt, wie eine Sprecherin des Krankenhauses am Dienstag bestätigte.

Der Sprecherin zufolge starb das frühgeborene Baby am 7. Juni auf der Intensivstation. Untersuchungen ergaben, dass die Nahrung, die es am 3. Juni bekommen hatte, mit einem Keim belastet war. Der Zustand des anderen schwer erkrankten Babys habe sich inzwischen stabilisiert, so die Sprecherin.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Drei weitere Kinder, bei denen der Umweltkeim Coronobacter nachgewiesen wurde, zeigen demnach keinerlei Symptome. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt. Ein Sprecher sagte dem NDR, unter anderem werde die gesamte Lieferkette überprüft. Noch sei unklar, wie der Keim in die Milch gelangte. Die Rückstellprobe der betroffenen Milchpulver-Charge war laut Klinikum nicht belastet.

