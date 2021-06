Stand: 22.06.2021 14:04 Uhr Oldenburg: Frühchen an verunreinigter Milch gestorben?

Schlimme Nachrichten aus dem Klinikum in Oldenburg. Offenbar ist dort ein Frühchen an verunreinigter Milch gestorben, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Ein weiteres Baby ist offenbar schwer erkrankt, wie das Klinikum am Dienstag bestätigte. Die Vorfälle haben sich demnach bereits Anfang Juni ereignet. Die Untersuchungen dazu laufen.

