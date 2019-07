Stand: 10.07.2019 17:06 Uhr

Oldenburg: Frachter kollidiert mit Cäcilienbrücke

Zwei Tage nachdem die Cäcilienbrücke in Oldenburg wegen eines geplanten Abrisses halb hochgefahren wurde und auf 1,60 Meter Höhe fixiert wurde, ist ein Binnenschiff mit der Brücke kollidiert. Wie die Wasserschutzpolizei am Mittwoch mitteilte, war es bereits am späten Montagnachmittag zu dem Unfall gekommen.

Weiterfahrt für Frachter untersagt

Menschen wurden dabei nicht verletzt. Folgen hatte die Kollision für den mit Leercontainern beladenen Frachter: Das Ruderhaus wurde teilweise abgerissen, ein mitgeführter Pkw erheblich beschädigt, so die Polizei. Die Weiterfahrt des mehr als 80 Meter langen Schiffs sei bis auf Weiteres untersagt. Ein Sachverständiger soll nun das genaue Ausmaß der Schäden untersuchen. Die seit Sonnabend für den Autoverkehr gesperrte Brücke wurde dagegen nur leicht beschädigt. Fußgänger und Radfahrer sowie Binnenschiffe können sie weiterhin passieren, sagte ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen.

Schiffsführer hat sich wohl verschätzt

Unfallursache war offenbar ein Fehler des Schiffsführers. Dieser habe die Durchfahrtshöhe falsch eingeschätzt und sein Ruderhaus nicht weit genug heruntergefahren, wodurch Ruderhaus und Pkw die Brückenunterkonstruktion touchierten. Die Wasserschutzpolizei weist daraufhin, dass die Verkehrszentrale Bremen seit der Fixierung der Cäcilienbrücke die Schifffahrt über Funk ausdrücklich auf die Fixierung der Brücke auf 1,60 Meter Höhe und die Anpassung der Brückenpegel hingewiesen wird.

Die 1927 erbaute Cäcilienbrücke, die die Stadtstrecke des Küstenkanals überquert, muss wegen schwerer Schäden abgerissen und neu gebaut werden. Seit Sonnabend ist sie für den Autoverkehr gesperrt. Bis ein Neubau steht, wird es einige Jahre dauern. Baubeginn soll wohl erst in drei Jahren sein.

