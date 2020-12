Stand: 05.12.2020 08:42 Uhr Oldenburg: Feuer zerstört Pkw und Carport

In Oldenburg sind in der Nacht zu Sonnabend ein Carport und ein darunter abgestellter Pkw in Flammen aufgegangen. Nach Angaben eines Sprechers konnte die Feuerwehr ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der Carport wurde erheblich beschädigt, das Auto brannte komplett aus. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und den Brandort beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 4215 zu melden.

VIDEO: Carport und Pkw brennen komplett aus (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.12.2020 | 08:00 Uhr