Stand: 18.07.2023 20:35 Uhr Oldenburg: Fahrzeuge im Wert von 260.000 Euro gestohlen

In Oldenburg wurden Fahrzeuge im Wert von rund 260.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Unbekannte im Zeitraum vom 13. bis zum 17. Juli eine Garage aufgehebelt und insgesamt vier Motorräder, drei Sportfahrräder und Gartenmöbel entwendet. Im gleichen Zeitraum wurden drei Autos, ein SUV und zwei Elektrofahrzeuge, bei einem Autohandel gestohlen. Zeugen, die insbesondere auffällige Ladetätigkeiten der Fahrzeuge beobachtet haben könnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Oldenburg unter der Telefonnummer (0441) 790 - 4115 zu melden.

Weitere Informationen Fast 20 Prozent mehr Autodiebstähle in Niedersachsen Das geht aus Zahlen des BKA für das Jahr 2022 hervor. Meist, so die Ermittler, stecken organisierte Gruppen dahinter. (18.07.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.07.2023 | 06:30 Uhr