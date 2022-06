Stand: 02.06.2022 10:00 Uhr Oldenburg: Einbrecher stehlen Schmuck im Wert von 4.000 Euro

Unbekannte sind am Mittwochnachmittag in eine Wohnung in Oldenburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten der oder die Unbekannten in der Zeit zwischen 17.10 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf. Sie durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Schmuck im Wert von rund 4.000 Euro. Zudem steckten sie eine nicht bezifferte Summe Bargeld ein. Sie flüchteten mit dem Diebesgut durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

