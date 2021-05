Stand: 25.05.2021 08:05 Uhr Oldenburg: Drei Brände - Feuerwehr im Dauereinsatz

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag in Oldenburg gleich zu mehreren Bränden ausrücken müssen. Nach Angaben der Polizei standen an drei verschiedenen Orten im Stadtgebiet Sperrmüll und Papiercontainer in Flammen. Auch der Dachstuhl einer Gaststätte fing Feuer. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Menschen wurden bei den Bränden nicht verletzt. In allen drei Fällen geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus.

