Stand: 17.08.2022 07:53 Uhr Oldenburg: Cyberattacke auf Gesellschaft von EWE

Eine Gesellschaft des Oldenburger Energieunternehmens EWE ist von einer Cyberattacke betroffen. Es handelt es sich um einen intensiven sogenannten DDoS-Angriff, bestätigte ein EWE-Sprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. An die Server des betroffenen Unternehmens seien weltweit riesige Datenmengen gesendet worden, um diese an die Kapazitätsgrenze zu bringen. Kundendaten seien davon nicht betroffen, auch der Netzbetrieb in den Bereichen Telekommunikation und Energie sei nicht beeinträchtigt. Die EWE schütze ihre interne IT-Infrastruktur umfassend vor externen Attacken und und arbeite eng mit den Behörden zusammen, so das Unternehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.08.2022 | 06:30 Uhr