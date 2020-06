Stand: 23.06.2020 20:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oldenburg: Corona-Ausbruch auf Puten-Schlachthof

Mehrere Werkvertragsmitarbeiter des Puten-Schlachtbetriebs Geestland in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das zur PHW-Gruppe (Wiesenhof/Bruzzler) gehörende Unternehmen am Dienstag mit. Eine am Montag erfolgte Reihentestung sei bei 23 von 50 Mitarbeitern positiv verlaufen, sagte ein Sprecher des Landkreises. Zwölf von ihnen wohnen auch im Landkreis Oldenburg.

Über 1.100 Mitarbeiter werden getestet

Nach Auskunft von Landrat Carsten Harings (parteilos) wolle der Landkreis nun zielgerichtet Maßnahmen ergreifen, damit sich das Virus nicht weiter ausbreite. So sollen jetzt alle mehr als 1.100 Mitarbeiter des Schlachthofes auf eine Corona-Infektion getestet werden. Bis Freitag sollen die Ergebnisse vorliegen. Anfang Juni waren alle Mitarbeiter des Puten-Schlachtbetriebs schon einmal getestet worden. Dabei war lediglich ein einziger positiver Fall festgestellt worden.

Werkverträge sollen umgewandelt werden

Die PHW-Gruppe hält eine Mehrheitsbeteiligung an dem Schlachthof Geestland Putenspezialitäten. Der Konzern hatte etwa zeitgleich mit dem Bekanntwerden der Infektionsfälle mitgeteilt, dass er die über Werkverträge beschäftigten Mitarbeiter "in den für die Geflügelfleischerzeugung maßgeblichen Bereichen in ein festes Anstellungsverhältnis übernehmen" wolle. Nach eigenen Angaben sind insgesamt und 20 Prozent der Mitarbeiter über Werkverträge bei PHW beschäftigt.

