Stand: 17.08.2020 07:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oldenburg: Brand in Gartenlaube greift über

In einer Kleingartenanlage in Oldenburg ist in der Nacht zu Montag eine Gartenlaube abgebrannt. Nach Angaben der Polizei war in der Anlange im Stadtteil Osternburg zunächst die Laube in Brand geraten, dann griff das Feuer auf eine benachbarte Parzelle über. Die alarmierte Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer weitere Parzellen erreichte. Nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin waren in der Laube Gasflaschen gelagert, weshalb die Einsatzkräfte besonders vorsichtig sein müssten. Zwei Menschen hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, so die Sprecherin. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

