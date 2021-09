Stand: 11.09.2021 12:43 Uhr Oldenburg: Betrunkener Autofahrer blockiert Bahnstrecke

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Oldenburg dafür gesorgt, dass die Bahnstrecke zwischen nach Osnabrück vorübergehend gesperrt werden musste. Laut Polizei war der Mann mit seinem Auto in das Gleisbett gefahren. Ein Alkoholtest ergab einen später Wert von fast 1,45 Promille. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Die Bahnstrecke konnte später wieder freigegeben werden, nachdem ein Abschleppdienst den Wagen geborgen hatte. Das Gleisbett sei unbeschädigt geblieben, hieß es von der Polizei.

