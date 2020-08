Stand: 25.08.2020 08:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oldenburg: Bayern-Fan klaut "Pariser Straße"

In Oldenburg hat ein Fan des FC Bayern München den gewonnenen Champions-League-Titel etwas zu ausgiebig gefeiert. Laut Polizei trafen Beamte den 23-Jährigen auf einer Streifenfahrt im Stadtteil Nadorst an. Unter dem Arm trug der Mann ein Straßenschild. Er habe das Schild mit der Aufschrift "Pariser Straße" noch in der Nacht zu Montag in Oldenburg entwendet. Der Oldenburger muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls veranworten. Die Bayern hatten am Sonntag im Finale der Fußball-Champions-League Paris St. Gemain mit 1:0 geschlagen.

