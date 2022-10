Stand: 17.10.2022 21:59 Uhr Oldenburg: 72-Jähriger hilft, falsche Polizisten zu stellen

Ein 72-jähriger Mann aus Oldenburg hat einen Betrugsversuch von zwei falschen Polizisten vereitelt. Die Polizei Oldenburg teilte am Montag mit, dass die zwei mutmaßlichen Täter, ein 17- und ein 21-Jähriger, den Mann angerufen und sich als Polizisten ausgegeben hätten. Sie sollen dem 72-Jährigen mitgeteilt haben, dass sie aufgrund eines Raubüberfalls in der Nachbarschaft des Mannes seine Wertgegenstände sicherstellen müssten. Diese sollte der Mann vor seinem Haus deponieren. Der 72-Jährige konnte das Telefonat mit den mutmaßlichen Tätern unterbrechen, alarmierte mit seinem Handy die Polizei und legte vor seiner Haustür eine Behältnis mit wertlosen Gegenständen ab. Die Polizei verfolgte die beiden Männer, nachdem sie die vermeintlichen Wertgegenstände an sich genommen hatten. Die beiden wurden festgenommen und später wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an, gegen die Männer wird wegen des Verdachts eines gewerbsmäßigen Betrugsversuchs ermittelt. Die Polizei sprach dem 72-Jährigen ihren Dank aus, warnte aber auch davor, Täter durch das scheinbare Erfüllen von Forderungen zu provozieren.

