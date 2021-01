Stand: 15.01.2021 07:10 Uhr Oldenburg: 34-Jährige schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Eine Autofahrerin ist in der Nacht zu Freitag bei einem schweren Unfall in Oldenburg lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 34 Jahre alte Frau offenbar zu schnell gefahren und von der Straße abgekommen. Daraufhin prallte ihr Wagen gegen einen Betonpfeiler und landete in einem Graben. Rettungskräfte mussten die Frau aus ihrem Auto befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste wegen der Bergungsarbeiten für mehr als vier Stunden gesperrt werden.

