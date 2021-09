Stand: 28.09.2021 09:33 Uhr Oldenburg: 31-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf dem Niedersachsendamm in Oldenburg ist am Montag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 31-Jährige hatte laut Polizei zu spät das Abbremsen eines vor ihr fahrenden Wagens erkannt und kollidierte daraufhin mit dem Auto eines 38-Jährigen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Mann blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 10.000 Euro.

