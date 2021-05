Stand: 21.05.2021 10:19 Uhr Oldenburg: 25-Jährige nach Messerattacke in Lebensgefahr

Nach einer Messerangriff am späten Donnerstagabend an einer Bushaltestelle in Oldenburg schwebt eine 25-Jährige in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau gegen 22.20 Uhr von einem 29 Jahre alten Mann mit Messerstichen am Oberkörper verletzt. Zuvor sollen sich die beiden laut Zeugen gestritten haben. Auch eine 31-jährige Begleiterin des Opfers wurde mit dem Messer verletzt. Die beiden Frauen retteten sich in einen Linienbus. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm den 29-Jährigen später in Beverstedt im Landkreis Cuxhaven fest. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der 25-Jährigen handeln.

